Futbolcular Cicişler'le lüks teknede antremana çıktı

Süper Lig ekibinden Kayserispor'un futbolcusu Sakıp Aytaç ile arkadaşı Özgür ileri tatil için günlük 41 bin lira ödeyerek kiraladıkları lüks teknede Ciciş Kardeşler'le antreman yaparken görüntülendi..

Kayserispor'un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.

Teknenin sürpriz misafirleri ise 'Cicişler' olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerdi.

Genç futbolcular, 'Cicişler'le yakından ilgilendi. O samimi anlar ise saniye saniye görüntülendi....

Futbolcular 'Cicişler'e jimnastik hareketleri yaptırdı.