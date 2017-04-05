Gamze Karaman, Nedim Keçeli ile evlendi

Ünlü sunucu Gamze Karaman ile işadamı Nedim Keçeli, düğün öncesi nikah kıydı.6 Mayıs’ta Venedik’teki düğünleri öncesi İstanbul’da nikâh kıyanilegeçtiğimiz cuma günü evlendi. Ünlü çiftin mutluluğuna sadece aile üyeleri ve yakın dostları şahitlik etti., dört yıldır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Gamze Karaman’la geçtiğimiz cuma günü İstinye’deki Seba Konutları’ndaki evinde nikâh kıydı.ile evliliğinden olan kızı Melisa Keçeli'nin de babasını yalnız bırakmadığı mutlu güne, sadece aile dostları ve yakın arkadaşları katıldı.Nikâhtan sonra pasta kesip kutlama yapan ünlü çiftin davetlilerden tek isteği vardı, o da sosyal medyadan nikâhla ilgili tek bir fotoğraf paylaşılmamasıydı.Yaklaşık 50 kişilik davetli topluluğunun hazır bulunduğu nikâh töreninde Gamze Karaman,özel dikim beyaz elbisesi ve başına taktığı kısa duvağıyla göz doldurdu.Melisa Keçeli, babasının mutluluğuna ortak oldu.İstanbul’da sade bir nikâhla evlenen Nedim Keçeli ile Gamze Karaman, 6 Mayıs’ta Venedik’teki Belmond Cipriani’de muhteşem bir düğün yapacak.İstanbul’dan 250 kişiyi Venedik’e davet eden çift, 5 Mayıs’ta kiraladıkları özel uçak ile dostlarını Venedik’e götürecek.Çift İtalya'daki düğünün masraflarını davetlilerden istemişti. Düğünün davetlilerine organizasyon şirketinin yolladığı mail uzun süre konuşulmuştu.Mailde Karaman ve Keçeli çiftinin, mutluluklarına şahit olması için İtalya'ya çağırdıkları davetlilerden yol ve 770 ile 3 bin Euro arasında değişen konaklama ücretlerini kendilerinin karşılaması isteniyordu.