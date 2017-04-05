﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Nisan 2017 Çarşamba 07:15

Gamze Karaman, Nedim Keçeli ile evlendi

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli, dört yıldır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Gamze Karaman’la nikah masasına oturdu.

Gamze Karaman, Nedim Keçeli ile evlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Gamze Karaman, Nedim Keçeli ile evlendi

Ünlü sunucu Gamze Karaman ile işadamı Nedim Keçeli, düğün öncesi nikah kıydı.
6 Mayıs’ta Venedik’teki düğünleri öncesi İstanbul’da nikâh kıyan Nedim Keçeli ile Gamze Karaman geçtiğimiz cuma günü evlendi. Ünlü çiftin mutluluğuna sadece aile üyeleri ve yakın dostları şahitlik etti.

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli, dört yıldır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Gamze Karaman’la geçtiğimiz cuma günü İstinye’deki Seba Konutları’ndaki evinde nikâh kıydı.

Suzan Şen ile evliliğinden olan kızı Melisa Keçeli'nin de babasını yalnız bırakmadığı mutlu güne, sadece aile dostları ve yakın arkadaşları katıldı.

Nikâhtan sonra pasta kesip kutlama yapan ünlü çiftin davetlilerden tek isteği vardı, o da sosyal medyadan nikâhla ilgili tek bir fotoğraf paylaşılmamasıydı.

Yaklaşık 50 kişilik davetli topluluğunun hazır bulunduğu nikâh  töreninde Gamze Karaman,özel dikim beyaz elbisesi ve başına taktığı kısa duvağıyla göz doldurdu.

Melisa Keçeli, babasının mutluluğuna ortak oldu.
İstanbul’da sade bir nikâhla evlenen Nedim Keçeli ile Gamze Karaman, 6 Mayıs’ta Venedik’teki Belmond Cipriani’de muhteşem bir düğün yapacak.

İstanbul’dan 250 kişiyi Venedik’e davet eden çift, 5 Mayıs’ta kiraladıkları özel uçak ile dostlarını Venedik’e götürecek.
Çift İtalya'daki düğünün masraflarını davetlilerden istemişti. Düğünün davetlilerine organizasyon şirketinin yolladığı mail uzun süre konuşulmuştu.
Mailde Karaman ve Keçeli çiftinin, mutluluklarına şahit olması için İtalya'ya çağırdıkları davetlilerden yol ve 770 ile 3 bin Euro arasında değişen konaklama ücretlerini kendilerinin karşılaması isteniyordu.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Gamze KaramanNedim Keçeli
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor
Acun'un teklifini reddetti Acun'un teklifini reddetti
Hayranı olan beylere seslendi Hayranı olan beylere seslendi
Bekarlığa veda partisi düzenledi Bekarlığa veda partisi düzenledi
Yıllara meydan okuyor Yıllara meydan okuyor
Yeniden yargılanacak Yeniden yargılanacak
Yukarı Çık

Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor
 Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin son dönemlerde unutkanlık sorunu yaşadığı söyleniyor.

Haberi Oku