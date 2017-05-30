Gazman aracıyla yakalandı

Otomobilinde seyir halindeyken gaz çeken genç yakalandı.Aracına bu konuda düzenek yaptırdığı belirlenen gaz bağımlısı gencin aracına yaptıkları herkese hayrete düşürdü.Otomobile kurduğu sistemle seyir halinde gaz çeken bağımlı genç, jandarmaya yakalandı. Gazman lakaplı gencin, tüpe taktığı hortumu nargile gibi direksiyona bağladığı Antalya'da çalıntı otomobile kurduğu düzenekle mutfak tüpünden gaz çeken tüpgaz bağımlısı Gazman lakaplı E.Y., jandarmaya yakalandı.Seydiler, Doğançam ve Aksaz mahallelerinde 07 YG 369 plakalı şüpheli beyaz bir otomobilin dolaştığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Araştırma yapmak üzere bölgeye gitmek üzere yola çıkan jandarma ekibi, bildirilen aracı yol kenarına çektirerek arama yaptıAracı kullanan kişinin, 2014 yılı Kasım ayında aracının LPG tankından döşediği boru ve direksiyona yaptığı düzenekle tüpten gaz çeken E.Y. olduğu ortaya çıktı.2006 yılından beri tüp (madde) bağımlısı olduğunu belirten E.Y., vatani görevini yaparken 3 yıl komutanının yardımıyla tedavi olduğunu, askerlik sonrası yeniden başladığını, alışkanlığı yüzünden ailesinden ayrıldığını, defalarca tedavi görmek istemesine rağmen başaramadığını söyledi. E.Y., yetkililerden tedavisi konusunda yardımcı olmalarını istedi.Posta'nın haberine göre çalıntı otomobil sahibine teslim edilirken, E.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L tipi Cezaevine teslim edildi.