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‘Geç kaldın ben artık evlenmem’

Seda Sayan kendisine yapılan evlilik teklifini geri çevirdi.

‘Geç kaldın ben artık evlenmem’

Seda Sayan kendisine yapılan evlilik teklifini geri çevirdi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 16:07
‘Geç kaldın ben artık evlenmem’

‘Geç kaldın ben artık evlenmem’

   Seda Sayan kendisine yapılan evlilik teklifini geri çevirdi.Şarkıcı Seda Sayan geride bıraktığımız günlerde şarkıcı Cefi Tayuk’la birlikte ‘Seviyorum’ adlı bir proje için bir araya gelmiş, onlar hakkında verdikleri samimi pozlar yüzünden evlendikleri yönünde haberler yapılmıştı. Ancak Seda Sayan haklarında çıkan bu haberleri yayınladığı bir basın bülteni üzerinden sert bir dille yalanlamıştı. Sayan, evlilik konusunu aklından tamamen çıkarttığını göstermek adına bir takipçisinin kendisine yaptığı evlilik teklifine yorum yaparak gösterdi. Seda Sayan kendisine gelen evlilik teklifine ‘Geç kaldın ben artık evlenmem’ yanıtını verdi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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