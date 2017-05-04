Gecelikle klip çekti

Sanatçı Aşkın Nur Yengi, otoparkta çekilen klipte dantel gecelik giyip çıplak ayak oynadı. Aşkın Nur Yengi'nin klibinde Aston Martin marka lüks araç da kullandı.Çekimler öncesinde basının karşısına çıkan Yengi “Tek rakibim James Bond” diyerek espri yaptı.
Yazı çok özlediğini ve yaz için oldukça hazır olduğunu belirten Aşkın Nur Yengi, yaz sezonu gelmesiyle birlikte bikinili görüntülenmekten yana bir sıkıntısının olmadığını söyleyerek şöyle konuştu;“Bikiniyle görüntülenmek gibi bir derdim yok. Bikinili çekilip altına da -çok kilolu- yazarlarsa o sene Victoria Secret defilelerine çıkmam” diyerek güldürdü.Aynı zamanda hakkında estetik yaptırdığı yönünde çıkan söylentilere ise; “Benim neremde estetik var? Kimlerden böyle yalan haberler çıkıyor? Yıllardır bu piyasadayım yaptırdığım zaman söylerim, saklamam.Son aylarda hiçbir şey yapmadım. Estetiğin mevsimi sonbahar- kıştır” şeklinde konuştu.