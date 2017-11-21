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Geceye cesur elbisesi ile damga vurdu

 Manken Demi Rose cesur elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Geceye cesur elbisesi ile damga vurdu

 Manken Demi Rose cesur elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

21 Kasım 2017 Salı 19:39
Geceye cesur elbisesi ile damga vurdu

Geceye cesur elbisesi ile damga vurdu

   Manken Demi Rose cesur elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.İngiliz manken Demi Rose, Londra gecelerinde dolaşırken görüntülendi. Rose, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatli bakışları üzerinde toplamayı başardı.Özel bir yemeğe davetli olan manken Demi Rose giydiği cesur kıyafetle geceye damga vurdu. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle meraklı bakışları yine üzerinde topladı. Gazetecilerin sorularına yanıt vermeden aracına binen Rose, geceyi başka bir mekanda sürdürdü.

Sözcü

Son Güncelleme: 21.11.2017 16:48
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
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