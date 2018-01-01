Geceye sesi ve kıyafeti ile damga vurdu

Usta sunucu şimdi şarkı yorumcusu 45 yaşındaki Defne Samyeli yılbaşı akşamı katıldığı programda geceye damgasını vurdu.İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ve giydiği kıyafeti ile herkesin beğenisini kazanan Defne Samyeli sesi ile de adeta herkesi büyüledi.Tv 8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programına katılan sanatçının okul yıllarında Cem Yılmaz ile de aynı okulda okudukları ortaya çıktı.Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin okul yılları ile ilgili sohbeti izleyenleri güldürdü. Defne Samyeli, "Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur" şeklinde konuştu.Defne Samyeli daha sonra programda Murat Boz ile düet yaptı.