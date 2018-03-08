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‘Gel beni de tutukla Adrienne’ diyen hayranlarım var.”

Alman komiser Adrienne Koleszar sosyal medya hesabından gelen teklifler karşısında şaşırıyor.

‘Gel beni de tutukla Adrienne’ diyen hayranlarım var.”

Alman komiser Adrienne Koleszar sosyal medya hesabından gelen teklifler karşısında şaşırıyor.

08 Mart 2018 Perşembe 21:18
‘Gel beni de tutukla Adrienne’ diyen hayranlarım var.”

‘Gel beni de tutukla Adrienne’ diyen hayranlarım var.”

   Alman komiser Adrienne Koleszar sosyal medya hesabından gelen teklifler karşısında şaşırıyor. Alman komiser Adrienne Koleszar formunu nasıl koruduğunu anlattı. Fiziği ve güzelliğiyle sosyal medyada dikkat çeken Alman komiser Adrienne Koleszar, formunu nasıl koruduğunu Bild gazetesine anlattı.Instagram hesabından sürekli fotoğaf paylaşan Adrienne Koleszar formunu nasıl koruduğunu göstermek isterken erkek hayranlarından bazen garip teklifler aldığını da söyledi: “Görevdeyken değil ama sosyal medyadan, ‘Gel beni de tutukla Adrienne’ diyen hayranlarım var.”Adrienne Koleszar’ın Instagramda 507 bin takipçisi var. Koleszar, salonda ya da sokakta spor yaparken çektiği çok sayıda fotoğrafını sosyal medya hesabından Tatil için gittiği yerlerden de fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Adrienne Koleszar, onların yorumlarına da önem veriyor.Adrienne Koleszar haftanın 5 günü spor salonuna gidiyor.Koleszar biçimli vücudunu %30'unu spora %70 sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alman KomiserAdrienne Koleszar
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