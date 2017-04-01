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01 Nisan 2017 Cumartesi 16:13

Gelinlik giydi,takipçileri çıldırdı

Sıla’nın gelinlik giyip paylaştığı fotografı hayranları hayal kırıklığına uğrattı

Gelinlik giydi,takipçileri çıldırdı
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Gelinlik giydi,takipçileri çıldırdı
   Sıla’nın gelinlik giyip paylaştığı fotografı hayranları hayal kırıklığına uğrattı.Bunun 1 Nisan şakası olmasını arzu eden hayranları sosyal medyadan sanatçıyı eleştiri yağmuruna tuttu.
   Sıla, sosyal medya hesabından boomerang yöntemiyle çektiği bir paylaşım yaptı.
Gelinlikle fotoğrafını paylaşan Sıla fotoğrafa “Az biraz evlenmeyelim mi” notunu düştü.
Sıla'nın gelinliği ne için giydiği bilinmese de fotoğrafa gelen yorumlar güldürdü.  
Sıla’nın takipçileri:
-“Böyle 1 nisan olmaz”,
-“Bütün erkeklerin ölüm günü bügün”,
-“Yemin ederim intihar ederiz sebebimiz olursun Sıla”  gibi yorumlar yaptı.
İşte Sıla'nın o fotoğrafı...
   
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