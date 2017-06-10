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10 Haziran 2017 Cumartesi 22:49

Genç şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu

Bu sabah saatlerinde şiddetli göz ağrısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu.

Genç şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu
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Genç şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu
   Bu sabah saatlerinde şiddetli göz ağrısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu. Genç şarkıcı Banu Parlak'ın doktoru Güray Yeşiladalı yaptığı açıklamada Parlak'ın durumunun iyi olduğunu başarılı bir ameliyat gerçekleştiğini ve akşam saatlerinde Parlak'ın taburcu olacağını açıkladı.Banu Parlak'ın eşi sosyal medya hesabından Parlak'ın fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına ise "Arkadaşlar Banu Hanım başarılı bir ameliyat geçirmiştir merak etmeyin gayet iyi mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.


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Banu ParlakAmeliyat
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