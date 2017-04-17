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17 Nisan 2017 Pazartesi 11:14

Gitti Ağa'nın paraları

İşadamı Ali Ağaoğlu bazı gazetecilerle referandum sonucu hakkında girdiği iddiayı kaybetti.

Gitti Ağa'nın paraları
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Gitti Ağa'nın paraları

   İşadamı Ali Ağaoğlu bazı gazetecilerle referandum sonucu hakkında girdiği iddiayı kaybetti.Ali Ağaoğlu Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu'na, 26 kişiyle referandum için iddiaya girmişti.İddiaya göre Ali Ağaoğlu, referandumda yüzde 65 evet çıkacağını, çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford marka takım elbise alacağını belirtmişti.
   Dün oylanan ve sonuçlanan Referandum sonuçları yüzde 65 Evet çıkmadı. Evet oyları yüzde 51 oranında çıktı.Bu sonuca göre  iddiayı kaybeden Ali Ağaoğlu’nun  bir takım elbisenin 4-5 bin euro civarı olduğu Tom Ford marka takım elbiseler için cebinden 550 bin lira çıkacak.
 
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AlI AğaoğluTom Fordİddia
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