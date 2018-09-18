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Gölde Bulduğu Dala Sarılıp Poz Verdi

 Manken Tuğba Özay ağaç dalına sarılmış fotoğrafı ile poz verdi.

Gölde Bulduğu Dala Sarılıp Poz Verdi

 Manken Tuğba Özay ağaç dalına sarılmış fotoğrafı ile poz verdi.

18 Eylül 2018 Salı 09:41
Gölde Bulduğu Dala Sarılıp Poz Verdi

Gölde Bulduğu Dala Sarılıp Poz Verdi

   Manken Tuğba Özay ağaç dalına sarılmış fotoğrafı ile poz verdi.Cesur paylaşımları ile gündemden düşmek bilmeyen Tugba Özay, bu kez bir gölün içinde ağaç dalına sarılmış şekilde poz verdi. Siyah- beyaz fotoğrafını paylaşan Özay, sarıldığı dalı eve getirip süs yaptı.

Sosyal medyanın en cesur pozlarına imza atan manken Tuğba Özay, paylaşımlarıan bir yenisini daha ekledi. Özay, gölde yüzürken dala sarılıp poz verdi. Yine takipçilerini heyecanlandırdı. Paylaşımlarının altına genelde içini döken Özay, bu kez sitem etti ve "Denize düşen yılana sarılır" diye not düştü.

Tuğba Özay'ın gündem olacak o paylaşımı;

   "Denize düşen yılana da sarılıyor yalana da bu zamandaYani sıkıntılı dönemlerden geçerken insan ne yapacağını bilemez halde ciğeri beş para etmezden de beklenti içine giriyor ya da kendi durumunu kurtarmak adına bin tane takla atıyor ... İnsanız hoş .. Hepimizin başına her an her şey gelebilir .. Batarız da çıkarız da ... önemli olan sağlam duruş .! Ne yılana sarılacak kadar dostsuz ve yalnız ol bu hayatta ne de yalana sarılacak kadar aciz, güçsüz ve omurgasız ..! Sıkıntın olduğunda sevdiğin, güvendiğin, paylaştığın dostların olsun yanında .. Ve bir de ailen ..! İşte o zaman denize düştüğünde dalların olur yanında ..! Bu sebepten önce sen içindeki sevgiyi yücelt , dostlarını iyi seç , ailenden uzak olma ..! Ve asla kimsenin karşısında eğilip de omurgasız davranma ..! Hepinize iyi pazarlar canlar, yoldaşlar, biricik Tubistlerim"

    "Şimdi sizlere bir dalın öyküsünü anlatacağım .. Lütfen dikkatle okuyunuz! Dün gölde yüzerken karşı kıyıya kadar gittim ve kıyıda, suyun içinde ağacından düşmüş bir dal buldum .. Daha görür görmez beynimde canlandı o dalla neler yapabileceğim . Aldım elime dalı ve bu kez sadece bacaklarımın yardımıyla yaklaşık 400 metre yüzerek bulunduğum iskeleye vardım . Atladım ATV motoruma ve onu da tek elle kullanarak (siz denemeyin) eve geldim .. Önce dalın çıplak halini fotoğrafladım ardından kafamda belirlediğim tasarımın provasını yaptım üzerinde .. Aldım elime boyamı, fırçamı , dalımı altın rengine boyadım .. Sonra kozalaklarımı boyadım ve dalın üzerine yapıştırdım .. son olarak güneş enerjili ampüllerimi de belirlediğim yerlere takarak kendime haaaarika bir lambader yaptım .. İşte size ağacından düşüp suda çürümeye terk edilmiş bir dalın öyküsü."

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay
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