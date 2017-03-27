Google'den fotograflarını kaldırıcak; Asena, internette temizliğe başlıyor

Ünlü dansöz Asena, internette temizliğe başladı

HASAN DERE İLE AŞK YAŞIYOR

Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından, evlilik hayalleri kurarken, eski fotoğraflarının yayınlandığı internet siteleri için harekete geçti. Geçmişine sünger çekmeye hazırlanan Asena'nın bunun için 100 bin liraya yakın bir parayı gözden çıkardığı iddia ediliyor. Arama motoruile çalışan ajansların kapısını çalan Asena'nın nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.Sahnelerde çekilen çok özel pozları ile magazin dergilerinde çıkan haberlerini süsleyen resimlerinin kaldırılması için bir ajansla anlaşan, evliliğine gölge düşüreceği endişesi ile böyle bir yola başvurduğu sanılıyor.ile aşk yaşıyor: Yakın çevresine "Evlenmeyi düşünüyoruz" diyen ünlü isim, geçmişine de sünger çekmeye karar verdi.Posta Gazetesi'nde çıkan habere göre, ünlü dansöz Asena, arama motoruve bazı internet sitelerinde yer alan geçmişe ait cesur fotoğraflarını sildirmek için harekete geçti. Ünlü oryantalin, bunun için bir ajansla anlaştığı iddia edildi. Fotoğraf sildirme işleminin bedeli bin dolardan başlayıp 25 bin dolara kadar çıkıyor.