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28 Mart 2017 Salı 08:36

Google'den fotograflarını kaldırıcak; Asena, internette temizliğe başlıyor

Google'dan geçmişine dair fotoğrafları kaldırtmaya karar veren ünlü oryantal Asena, bu konuda bir ajansla anlaştığı iddia ediliyor.

Google'den fotograflarını kaldırıcak; Asena, internette temizliğe başlıyor
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Ünlü dansöz Asena, internette temizliğe başladı

Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından Asena, evlilik hayalleri kurarken, eski fotoğraflarının yayınlandığı internet siteleri için harekete geçti. Geçmişine sünger çekmeye hazırlanan Asena'nın bunun için 100 bin liraya yakın bir parayı gözden çıkardığı iddia ediliyor. Arama motoru Google ile çalışan ajansların kapısını çalan Asena'nın nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

HASAN DERE İLE AŞK YAŞIYOR

Sahnelerde çekilen çok özel pozları ile magazin dergilerinde çıkan haberlerini süsleyen resimlerinin kaldırılması için bir ajansla anlaşan Asena, evliliğine gölge düşüreceği endişesi ile böyle bir yola başvurduğu sanılıyor.
Hasan Dere ile aşk yaşıyor: Yakın çevresine "Evlenmeyi düşünüyoruz" diyen ünlü isim, geçmişine de sünger çekmeye karar verdi.

Posta Gazetesi'nde çıkan habere göre, ünlü dansöz Asena, arama motoru Google ve bazı internet sitelerinde yer alan geçmişe ait cesur fotoğraflarını sildirmek için harekete geçti. Ünlü oryantalin, bunun için bir ajansla anlaştığı iddia edildi. Fotoğraf sildirme işleminin bedeli bin dolardan başlayıp 25 bin dolara kadar çıkıyor.

 
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