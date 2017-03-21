Uzun yıllardır kilo sorunu ile mücadele eden şarkıcı Güllü de sanat camiasındaki birçok isim gibi mide ameliyatı yöntemine başvurdu ve 9 ayda tam 70 kilo verdi.9 ayda tam 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Mide küçültme ameliyatı olan şarkıcı önceki akşam Club Etiler’de sahne aldı. 9 ayda 70 kilo veren şarkıcının yeni halini görenler tanımakta zorlandı.
Görenler tanıyamadı,9 ayda 70 kilo verdi
Uzun yıllardır kilo sorunu ile mücadele eden şarkıcı Güllü de sanat camiasındaki birçok isim gibi mide ameliyatı yöntemine başvurdu
Uzun yıllardır kilo sorunu ile mücadele eden şarkıcı Güllü de sanat camiasındaki birçok isim gibi mide ameliyatı yöntemine başvurdu ve 9 ayda tam 70 kilo verdi.9 ayda tam 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Mide küçültme ameliyatı olan şarkıcı önceki akşam Club Etiler’de sahne aldı. 9 ayda 70 kilo veren şarkıcının yeni halini görenler tanımakta zorlandı.