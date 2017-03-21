﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Mart 2017 Salı 08:18

Görenler tanıyamadı,9 ayda 70 kilo verdi

   Uzun yıllardır kilo sorunu ile mücadele eden şarkıcı Güllü de sanat camiasındaki birçok isim gibi mide ameliyatı yöntemine başvurdu

Görenler tanıyamadı,9 ayda 70 kilo verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Görenler tanıyamadı
   Uzun yıllardır kilo sorunu ile mücadele eden şarkıcı Güllü de sanat camiasındaki birçok isim gibi mide ameliyatı yöntemine başvurdu ve 9 ayda tam 70 kilo verdi.9 ayda tam 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Mide küçültme ameliyatı olan şarkıcı önceki akşam Club Etiler’de sahne aldı. 9 ayda 70 kilo veren şarkıcının yeni halini görenler tanımakta zorlandı.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Güllü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı yayında kalp krizi geçirdi Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi
İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi
Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı
Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti
Simge hakkındaki iddialara cevap verdi Simge hakkındaki iddialara cevap verdi
Yukarı Çık

Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın...

Haberi Oku