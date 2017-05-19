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19 Mayıs 2017 Cuma 07:53

Görüntü vermemek uğruna ikiye katlandı

Oyuncu Murat Cemcir önceki akşam gazetecilere sevgilisi ile yakalanınca gizlenmek için bindiği takside şekliden şekile girdi

Görüntü vermemek uğruna ikiye katlandı
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Görüntü vermemek uğruna ikiye katlandı
Oyuncu Murat Cemcir önceki akşam gazetecilere sevgilisi ile yakalanınca gizlenmek için bindiği takside şekliden şekile girdi.Murat Cemcir, Cihangir Hazine’de esmer bir güzelle eğlendi. Sonra yeni tanıştığı bir sarışınla samimi oldu. Çıkışta ise acemice davrandı. Kız arkadaşıyla hızla taksiye bindi. Flaşlar patlayınca görüntü vermemek için aracın içinde ikiye katlandı.
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Murat Cemcir
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