Oyuncu Nurseli İdiz İstanbul’dan İzmir’e geldikten sonra havalanında gözaltına alındı.Gözaldında yaklaşık 5 saat tutulan Nurseli İdiz şu açıklama yaptı:
"İstanbul’da polise mukavemet suçundan hakkımda açılan davada ifade vermediğim için gözaltına alındım. Gözaltına alındıktan sonra polisler tarafından İzmir Adliye Sarayı'na getirildim. Burada 2 saat beklemeden sonra 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktım.Hakim, polise mukavemet nedeniyle hakkımda yakalama kararı olmadığını, sadece İstanbul Adli Tıp'ta bulunan dosya ile ilgili ifade vermem gerektiğini söyledi. Ben de süre verilmesi durumunda ifade vermeye gideceğimi söyledim. Mahkeme başkanı bir haftalık süre verdikten sonra polis tarafından serbest bırakıldım. Yani bir yanlışlık nedeniyle gözaltına alındım"