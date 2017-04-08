Ünlü motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, reklam yüzü olduğu gözlük firmasının iddialı reklam filminde oynadı.Rodriguez, kırmızı iç çamaşırlarıyla, beyaz bir ayıya sarıldığı reklam filmini kişisel Instagram hesabından paylaştı.Güzel modelin bu paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Gözlük Reklamında oynadı
Ünlü motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, reklam yüzü olduğu gözlük firmasının iddialı reklam filminde oynadı.
Ünlü motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, reklam yüzü olduğu gözlük firmasının iddialı reklam filminde oynadı.Rodriguez, kırmızı iç çamaşırlarıyla, beyaz bir ayıya sarıldığı reklam filmini kişisel Instagram hesabından paylaştı.Güzel modelin bu paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.