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08 Nisan 2017 Cumartesi 08:15

Gözlük Reklamında oynadı

 Ünlü motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, reklam yüzü olduğu gözlük firmasının iddialı reklam filminde oynadı.

Gözlük Reklamında oynadı
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Gözlük Reklamında oynadı
   Ünlü motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, reklam yüzü olduğu gözlük firmasının iddialı reklam filminde oynadı.Rodriguez, kırmızı iç çamaşırlarıyla, beyaz bir ayıya sarıldığı reklam filmini kişisel Instagram hesabından paylaştı.Güzel modelin bu paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Belen Rodriquez
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