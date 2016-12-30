Greek Müziğin kraliçesi Çigdem Denk 

Greek müziği bizlere Fedon sevdirmişti.Ondan başka da Greek müziği yapan pek yoktu.Son yıllarda ise Fedon'dan sonra bu müziği başarı ile devam ettiren kişi Çiğdem Denk oldu.
Anadolu yakasında sahne alan genç sanatçı Greek müzik dalında şarkıları ile izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.Eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Fransızca Dil ve Edebiyatı Bölümünde tamamlayan sanatçı,sanat yaşantısına İstanbul'da devam ediyor.Çıktığı mekanda gerek sesi gerekse sahnesi ile çoşturan eğlendiren Denk'i izlemek isteyenler haftalar öncesinde yer ayırtmak zorunda kalıyorlar.İki yakanın ortak şarkılarından tutun,unutulmaz şarkılara kadar her besteyi başarı ile seslendiren Çiğdem Denk bu alanda ilerlemesini sürdürüyor.
Anadolu Yaksında Aynalı Suadiye'de sahne alan sanatçı başarılı çalışmalarına devam ediyor.Greek Müziğin adeta Fedon'dan sonra temsilciliğini üstlenen genç başarılı sanatçı başarılarına çıktığı sahnede devam ediyor.