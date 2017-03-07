Grup Zımba; Rock'ta Zımba efsanesi geri döndü

Rock'ta Zımba efsanesi geri döndü

Rock müziğin efsane gruplarından2017'de adı gibi geri döndü.gibi albümle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan grubun 2007 yılında başladığı müzik yolculuğu, kısa bir molanın ardından yeniden başladı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda konserde gençlerle buluşan Zımba'nın yeni albümü için stüdyoya girdi. 6 şarkıdan oluşan albümde yer alan beste ve sözlerin tamamı grup üyelerine ait.Zımba'nın kurucularından ve grubun solistimüzik yolculuklarının heyecanlı tesadüflerle dolu olduğunu belirterek şunları söyledi:Konserlerimizde, katıldığımız etkinliklerde Rock'a gönül veren milyonlarca gencin duyguları, mutlulukları bize yol gösteriyor. 2007 yılından bu yana sahne aldığımız tüm mekanlarda müziğe olan tutkumuzu sesimiz yettiğince dile getirdik.İlk singlemız çıktığı hafta bir çok müzik kanalın da en iyi çıkış yapan Rock gurubu olmayı başardık. 2013 yılında tek şarkılık bir sıngledan sonra 2014-2016 arasında Zımba tamamen yeni beste ve söz için stüdyoya kapandık. 2016 Mart ayından itibaren yeniden turneler ve konserlerimiz başladı.Bir bilgisayar mağazasında ürün seçerken tesadüfen başlayan dostlukla kurulan Zımba'ya, seyircilerin reaksiyonu da deyim yerindeyse zımba gibi oldu. Seslendirdiğimiz her şarkının bizde büyük bir hikayesi, acısı ile tatlısı ile duygusu var. Bunu sahnede şarkılarımızla doyasıya anlatıyoruz. Dinleyenlerin verdiği olumlu tepki bizi yeni bir albümün eşiğine kadar getirdi."ve'dan oluşan8 Mart İzmir, 9 Mart İstanbul'de hayranlarıyla buluşacak. 10 Mart'ta yeniden stüdyoya kapanacak olan grup yeni albümleri ile birlikte yeniden sahnelere geri dönecek..