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28 Ocak 2017 Cumartesi 14:31

Gülben 6 kocalı Hürmüz gibi

   Beyaz Show programına konuk olan sanatçı Mahsun Kırmızıgül burada yaptığı açıklamada Gülben Ergen ile ilgili ilginç itiraflarda bulundu.

Gülben 6 kocalı Hürmüz gibi
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Gülben 6 kocalı Hürmüz gibi
   Beyaz Show programına konuk olan sanatçı Mahsun Kırmızıgül burada yaptığı açıklamada Gülben Ergen ile ilgili ilginç itiraflarda bulundu.
   Gülben Ergen için o bir star.Bütün kimliklerini bırakıp bir oyuncu olarak Vezir Parmağı filminde rol aldı.Filme çok büyük desteği var dedi.
   Vezir Parmağı filminin çekimleri sırasında Erhan Çelik’ten boşanma kararı alan Gülben Ergen’in o dönemine ilişkin olarak da Mahsun Kırmızıgül espirili yaklaşarak  ”Bu hanımefendi ile özel bir derdimiz vardı.Önce kocası geldi,ağırladık.Baş tacı ettik.O gitti 3 gün sonra eski kocası geldi.Onu da baş tacı ettik.Ağırladık.Ardından çocukları geldi.6 kocalı Hürmüz gibi.Çocuklar gerçekten altın kalpli,çok iyi yetişmişler.” şeklinde konuştu.
Vatan

 
 
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Gülben ErgenMahsun KırmızıgülVezir Parmağı
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