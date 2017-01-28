Gülben 6 kocalı Hürmüz gibi

Beyaz Show programına konuk olan sanatçı Mahsun Kırmızıgül burada yaptığı açıklamada Gülben Ergen ile ilgili ilginç itiraflarda bulundu.
Gülben Ergen için o bir star.Bütün kimliklerini bırakıp bir oyuncu olarak Vezir Parmağı filminde rol aldı.Filme çok büyük desteği var dedi.
Vezir Parmağı filminin çekimleri sırasında Erhan Çelik’ten boşanma kararı alan Gülben Ergen’in o dönemine ilişkin olarak da Mahsun Kırmızıgül espirili yaklaşarak ”Bu hanımefendi ile özel bir derdimiz vardı.Önce kocası geldi,ağırladık.Baş tacı ettik.O gitti 3 gün sonra eski kocası geldi.Onu da baş tacı ettik.Ağırladık.Ardından çocukları geldi.6 kocalı Hürmüz gibi.Çocuklar gerçekten altın kalpli,çok iyi yetişmişler.” şeklinde konuştu.
Vatan