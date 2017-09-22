Gülben Ergen her ikisine de dava açıyor

Sanatçı Gülben Ergen Yeşim Salkım ve Seren Serengil'e dava açıyor.Yeşim Salkım, bir televizyon programına katılıp canlı yayında Gülben Ergen hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Seren Serengil de sosyal medya hesabından Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’i aldattığını söyledi. Gülben Ergen bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak hukuki süreci başlatacağını açıkladı. İşte Gülben Ergen’in o paylaşımı; ‘Çok üzülüyorum. Ayıp! Bitmeyen bir dedimdi, dediydi. Bu kadarı da çok fazla artık. 26 yıldan beri ilk kez , hiç tercih etmediğim halde hukuktan başka bir seçenek kalmadı…’

Sözcü