Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor

Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Şevket Hoca yeni projelere yelken açıyor.En son Kolonya Cumhuriyeti adlı filmde izlediğimiz Çağlar Çorumlu, yer aldığı film projelerinin yanında bir de Güldür Güldür Show’da performans sergiliyordu. Ancak görünen o ki Çağlar Çorumlu uzun süredir kadrosunda bulunduğu programdan ayrılık kararı aldı. Geride bıraktığımız günlerde yeni bir dizi projesi üzerinde çalıştığı açıklanan Gülse Birsel’in kadrosunda Çağlar Çorumlu ismini istediği ve bu yüzden de Çorumlu’nun Güldür Güldür Show’dan ayrılacağı söyleniyor. Mesut Yar’ın köşesinden duyurduğu bu gelişmeyle ilgili olarak yazdıkları şunlar:
“Güldür Güldür Show (Show TV) sezonu iyi geçirdi. Ancak önümüzdeki sezonda işin lokomotif oyuncularından Çağlar Çorumlu kadroda olmayacakmış… Programın en sevilen karikatür karakteri Şevket Hoca'ya hayat veren oyuncu dün ilk kez bu köşeden okuduğunuz Gülse Birsel'in yeni dizisi için el sıkışanlar arasındaymış"