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Güllerle dolu küvette keyif yaptı

Aslışah Alkoçlar tatil yaptığı Bali'de önce yoga yaptı sonra gülelerle dolu küvette keyif yaptı.

Güllerle dolu küvette keyif yaptı

Aslışah Alkoçlar tatil yaptığı Bali'de önce yoga yaptı sonra gülelerle dolu küvette keyif yaptı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
Güllerle dolu küvette keyif yaptı

Güllerle dolu küvette keyif yaptı

   Aslışah Alkoçlar tatil yaptığı Bali'de önce yoga yaptı sonra gülelerle dolu küvette keyif yaptı.Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, kız arkadaşıyla Bali'ye gitti. Aslışah Alkoçlar'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenisini topladıslışah Alkoçlar yakın arkadaşı Alara Eren ile Endonezya’nın Bali Adası’nda tatilde. Günlüğü 1600 lira olan ‘Hideout Bali Hotel’de kalan Aslışah Alkoçlar yoga eğitimi için de 3 bin 500 lira ödedi.slışah önceki gün yoga dersinden sonra güllerle dolu küvette keyif yaptı.Öte yandan Aslışah Alkoçlar sürekli yaşadığı aşklarla magazin gündemine gelen bir isim.Aslışah Alkoçlar'ın son dönemde aşk yaşadığı isimler: Kerem Tunceri, Hakan Sabancı ve Kasım Garipoğlu.

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Anahtar Kelimeler:
Güllerle Dolu KüvetteAslışah Alkoçlar
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