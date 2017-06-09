Gülşen'in giydiği kıyafetler 7.500 TL

Şarkıcı Gülşen önceki akşam bir ödül törenine katıldı.Değişik tarz bir kıyafetle ödül törenine katılan güzel şarkıcının giydiği bu kıyafetlerin fiyatları ise dudak uçurttu.Şarkıcı Gülşen'in önceki gün katıldığı ödül töreninde giydiği kıyafetlerin markaları ve fiyatları ortaya çıktı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; ünlü popçunun giydiği kıyafetler kendisini olduğundan iri gösteren Vetements marka yeleğinin fiyatı tam 2 bin 100 TL. Jennifer Chamandi marka 2 bin 500 TL'lik şık ayakkabı giyen, 2 bin liralık Fendi bileklik takan gülşen'in, 130 TL'lik pantolon tercih etmesi dikkati çekti. Güzel şarkıcının Stella McCartney marka gözlükleri de 920 lira değerinde.