Sanatçı Lerzan Mutlu iddialı açıklamalarda bulundu.Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu verdiği röportajda "İstesem her gün bomba gibi bir aşkla Türkiye'yi sallarım, isteyenim çok." diyerek öz güven patlaması yaşadı.Lerzan Mutlu, Posta gazetesine verdiği röportajda iddialı sözlerde bulundu."İlişkilerimi göz önünde yaşamaktan utanırım. Sanki herkes bize bakıyormuş gibi gelir. 'Canım, aşkım' gibi kelimeler bana her zaman yapay gelmiştir." diyen Lerzan Mutlu, "Canım istese, içime sinse her gün bomba gibi yeni bir aşkla Türkiye'yi sallarım. Güzel kadınım, gencim, havalıyım, zekiyim. Beğenenim, isteyenim o kadar çok ki." diyerek öz güven patlaması yaşadı.