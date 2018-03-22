Güzel model bu sefer kocası için poz verdi

Güzel model Emily Ratajkowski sosyal medyada bu sefer kocası için poz verdi.Model Emily Ratajkowski, Instagram'daki son paylaşımıyla yine ne kadar cecur olduğunu kanıtladı.Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard 23 Şubat'ta dünyaevine girmişti.Şu sıralar Utah'ta balayında olan Emily, seksi fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi. Üstelik bu kez kocası için...Sadece kafasında hasır bir şapkayla çırılçıplak bir fotoğrafını paylaşan Emily Ratajkowski, "Kocam için poz veriyorum" notunu düştü..Fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Çift, geceliği 8 bin dolar olan Amangiri Resort'ta balayında.Emily ve Sebastian'ın evliliği, çiftin hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu.İkili, nişanlanmadan evlenmeyi tercih etti.26 yaşındaki model, aktör ve prodüktör kocası Sebastian ile New York'ta evlenendiğini "Size bir sürprizim var" diyerek Instagram'dan duyurmuştu.26 yaşındaki model, aktör ve prodüktör kocası Sebastian ile New York'ta evlenendiğini "Size bir sürprizim var" diyerek Instagram'dan duyurmuştu.

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