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Güzel model Miami tatliinde

Güzel model Samantha Hoopes Miami sahillerinde görüntülendi.

Güzel model Miami tatliinde

Güzel model Samantha Hoopes Miami sahillerinde görüntülendi.

19 Mart 2018 Pazartesi 17:38
Güzel model Miami tatliinde

Güzel model Miami tatliinde

   Güzel model Samantha Hoopes Miami sahillerinde görüntülendi.ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi.Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Samantha Hoopes
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