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Güzel model reklam için poz verdi

  Model Cansu Taşkın sosyal medya üzerinden birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştı

Güzel model reklam için poz verdi

  Model Cansu Taşkın sosyal medya üzerinden birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştı

06 Haziran 2018 Çarşamba 21:21
Güzel model reklam için poz verdi

Güzel model reklam için poz verdi

   Model Cansu Taşkın sosyal medya üzerinden birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştı..Sosyal medya hesabını çok sık kullanan güzel manken fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.Çeşme'de bir otel tanıtımı için çekimlere giden Cansu Taşkın orada çekilen fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan güzel manken tatil keyfini takipçileri ile paylaştı.

   Cansu Taşkın kimdir? 

   15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Liseden mezun olmuştur. Besteci Metin Özülkü Cansu Taşkın'ın dayısıdır. Vücut ölçüleri 90-58-92 ve boyu 1.84 santimetre olan Cansu Taşkın, 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı. Birçok modacı ile model olarak çalıştı. “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” diyen Cansu Taşkın, Türkiye’de birçok defileye çıkmıştır.

 

    Cansu Taşkın, 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağladı. 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu. Cansu Taşkın, 2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynamıştır. 2013 yılında “Qüfür” adlı sinema filminde Arafat Şavata ile birlikte Cansu Taşkın başrolde oynarken diğer rollerde, Ahmet Nesin, Leyla Bilginel, Ayşen Gruda, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Murat Soydan gibi isimler oynamıştır. Cansu Taşkın, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek yarışmasına katıldı. Çekimleri Nevşehir’de devam eden ve 2015 yılı sonlarında başlayan “Cennet Yolu” adlı dizide rol aldı. Ekim 2015 ayında 'Miss Model Of The World' yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

Anahtar Kelimeler:
Cansu Taşkın
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