Güzel model tatilini evinde geçirdi

ABD'de modellik yapan güzel model Claudia Romani bu yaz tatilini memleketi olan İtalya'da geçirdi.İtalya'nın Amalfi kentinde yaz tatilini bol bol güneşlenerek ve denize girerek geçiren güzel model Claudia Romani tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Tatil için geldiği İtalya'da birbirinden güzel pozlar veren güzel manken hem eğlendi hem tatil yaptı.ABD'de yaşayan İtalyan model Claudia Romani, tatilini İtalya'nın Amalfi kentinde geçiriyor.ABD'de yaşayan İtalyan model Claudia Romani, tatilini İtalya'nın Amalfi kentinde geçiriyor.

Claudia Romani 1982 yılında İtalya‘da dünyaya gelmiştir.

Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşamıştır.

Claudia Romani kimdir?

2018 dünya kupasına İtalya’nın katılamaması nedeni ile trübünde yer almış ve kupa’da İngiltere ile Arjantin‘i desteklemiştir. İnstagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenilmiştir.

Claudia Romani’nin vücut ölçüleri, 89-63-91 cm’dir.

Playboy, Cosmopolitan, GQ, FHM ve Maxim gibi dünyaca ünlü dergilerin kapak yüzü olmuş 2014 senesinde profesyonel hakemlik yapmak için şınavlara girmiştir. 2010 yılından bu yana yaşantısını Miami’de sürdüren Claudia Romani vejetaryen olarak bilinmektedir.

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