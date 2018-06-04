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Güzel model uyuşturucu imparatoriçesi çıktı

 Güzel model Nateesha Barlin uyuşturucu çetesinin yöneticisi çıktı.

Güzel model uyuşturucu imparatoriçesi çıktı

 Güzel model Nateesha Barlin uyuşturucu çetesinin yöneticisi çıktı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:59
Güzel model uyuşturucu imparatoriçesi çıktı

Güzel model uyuşturucu imparatoriçesi çıktı

   Güzel model Nateesha Barlin uyuşturucu çetesinin yöneticisi çıktı.Avustralya'nın ünlü yüzleri arasında bulunan 23 yaşındaki genç model Nateesha Barlin, yasa dışı ilaç ve uyuşturucu çetesinin yöneticisi çıktı.

   Avustralya basını Sydney’den ülkenin farklı noktalarına uyuşturucu ticareti yapan şebekeyi yakaladı.Avustralya’nın çok okunan gazetelerinden Daily Telegraph, örgütün beyni ve liderinin 23 yaşındaki bikini mankeni Nateesha Barlin ve vücut geliştirmeyle ilgilenen 24 yaşındaki Dylan Shaw olduğunu yazdı.

   Gazete, ikilinin ülkenin en karmaşık uyuşturucu şebekesini yönettiğini yazarken, çiftin suçlarını itiraf ettiği ve örgüt ile ilgili detayları verdiği belirtildi.Barlin’in steroid ve hormon geliştirici ilaç ve kimyasalların ticaretini yaptığı ifade edilirken genç kadının, “Ben bütün sahil bölgesini yönetiyorum” dediği öğrenildi.

    Çiftin tezgahı kolayca organize ettiği belirtilirken, kaçak ürün ve ilaçları Çin ve Filipinler’den ucuza aldıklarını ve bunları akrabalarının evlerinde sakladıkları ortaya çıktı.Barlin’in bu paketlerin üzerine, “Temizlik malzemesi”, “Ev eşyası” gibi ifadeler kullandığı belirtilirken çift hakkında karar 26 Haziran’da verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nateesha Barlin
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