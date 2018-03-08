Güzel modelden küvette kahvaltı pozu

Sosyal medyayı çok sık kullanan seksi model Emily bu seferde küvette kahvaltı yaparken halini hayranları ile paylaştı.Başarılı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, verdiği seksi pozlara bir yenisini ekledi.Emily Ratajkowski, yakın geçmişte verdiği röportajda, "Kendimi en çok çıplakken rahat hissediyorum" demişti. Yine bu sözünün hakkını verdi Emily ve küvette kahvaltı ederken bir fotoğrafını paylaştı.İki hafta önce ani bir kararla sinemacı Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily, Instagram hesabından paylaştığı hikayesine, "Küvette kahvaltı" notunu düştü.

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