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Güzel modelden seksi küvette kahvaltı pozu

 Sosyal medyayı çok sık kullanan seksi model Emily bu seferde küvette kahvaltı yaparken halini hayranları ile paylaştı

Güzel modelden seksi küvette kahvaltı pozu

 Sosyal medyayı çok sık kullanan seksi model Emily bu seferde küvette kahvaltı yaparken halini hayranları ile paylaştı

08 Mart 2018 Perşembe 14:37
Güzel modelden seksi küvette kahvaltı pozu

Güzel modelden seksi küvette kahvaltı pozu

   Sosyal medyayı çok sık kullanan seksi model Emily Ratajkowski bu seferde küvette kahvaltı yaparken seksi bir fotoğrafını hayranları ile paylaştı.Başarılı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, verdiği seksi pozlara bir yenisini ekledi.Emily Ratajkowski, yakın geçmişte verdiği röportajda, "Kendimi en çok çıplakken rahat hissediyorum" demişti.

    Güzel model yine bu sözünün hakkını verdi.Emily Ratajkowski küvette kahvaltı ederken bir fotoğrafını paylaştı.İki hafta önce ani bir kararla sinemacı Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily, Instagram hesabından paylaştığı hikayesine, "Küvette kahvaltı" notunu düştü.

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Son Güncelleme: 08.03.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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