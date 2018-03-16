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Güzel modelden "cinsel tercih" açıklaması

Güzel model Kendall Jenner cinsel tercih konusundaki düşüncelerini açıkladı

Güzel modelden "cinsel tercih" açıklaması

Güzel model Kendall Jenner cinsel tercih konusundaki düşüncelerini açıkladı

16 Mart 2018 Cuma 08:57
Güzel modelden "cinsel tercih" açıklaması

Güzel modelden "cinsel tercih" açıklaması

    Güzel model Kendall Jenner cinsel tercih konusundaki düşüncelerini açıkladı.Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, eşcinsel olduğuna yönelik iddialara net bir şekilde açıklık getirdi. 22 yaşındaki model Jenner, "Biseksüel ya da eşcinsel olmakla ilgili bir problemim yok" dedi.

   ABD’de yayınlanan Vogue dergisinin yeni sayısına kapak pozu veren 22 yaşındaki model Kendall Jenner, özellikle son dönemde yayılan eşcinsel olduğu yolundaki söylentilere yanıt verdi.

   Kendall Jenner, Vogue dergisinin nisan sayısına kapak oldu. Dergiye röportaj veren 22 yaşındaki model, NBA yıldızı Blake Griffin’le beraber olduğunu ilk kez doğruladı.Son dönemde eşcinsel olduğu konusunda ortaya atılan iddialara açıklık getiren Kendall Jenner, “Ailemin diğer üyelerine benzemediğim doğru.Daha farklı, erkeksi bir enerjiye sahip olabilirim. Biseksüel ya da eşcinsel olmakla ilgili bir problemim yok, ama geçmişimde hiç böyle bir şey yaşamadım. Saklayacak hiçbir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

   Küçük kardeşi Kylie’nin bebek sahibi olduğu hatırlatılan Jenner, “Onun için çok mutluyum. Ben de çocuk sahibi olmak isterim ama 28-29 yaşından önce değil” dedi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
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