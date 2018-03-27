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Güzel modelin artık makyajlarını kocası yapıyor

Güzel model Emily Ratajkowski artık makyajlarını kocasına yaptırıyor.

Güzel modelin artık makyajlarını kocası yapıyor

Güzel model Emily Ratajkowski artık makyajlarını kocasına yaptırıyor.

27 Mart 2018 Salı 08:10
Güzel modelin artık makyajlarını kocası yapıyor

Güzel modelin artık makyajlarını kocası yapıyor

   Güzel model Emily Ratajkowski artık makyajlarını kocasına yaptırıyor.Geçtiğimiz ay evlenen güzel ve seksi model Emily Ratajkowski ve kocası, ne kadar iyi bir çift olduklarını bir kez daha kanıtladı.Bir aylık evli olan çiftin yakaladığı uyum, herkesin yakalayabileceği türden değil gibi görünüyor.Emily Ratajkowski'nin  son Instagram paylaşımı adeta bunu kanıtlar nitelikte...

   26 yaşındakigüzel model Emily Ratajkowski'nin sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafta, güzel model havuz kenarında üstsüz poz verirken, kocası Sebastian Bear McClard, Emily'nin kalçasına makyaj yapıyor.Emily'nin paylaştığı fotoğraf, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.ABD'li modelin hayranları, fotoğrafı yorum yağmuruna tutmayı da ihmal etmedi.Emily ve 30 yaşındaki Sebastian'ın evliliği, çiftin hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu.Çift, balayı için geceliği 8 bin dolar olan Amangiri Resort'u seçmişti.Emily Ratajkowski, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı.Başarılı model, son olarak da I Feel Pretty adlı bir filmde rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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