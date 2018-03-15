Güzel oyuncu ameliyat oldu

Güzel oyuncu Ece Uslu ameliyat oldu.Oyuncu Ece Uslu geride bıraktığımız gün sessiz sedasız girdiği ameliyat sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesaplarından son ana kadar ameliyatıyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan 43 yaşındaki oyuncu Ece Uslu, Şişli’de bir hastanede geçirdiği operasyon sonrasında hasta yatağından bir video paylaştı. Takipçilerine iyi olduğunun müjdesini veren Uslu, ameliyatıyla ilgili bir bilgiyse vermedi.

Sözcü