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Güzel oyuncu bölüm başına 20 bin TL alacak

Güzel oyuncu Yasemin Allen Çİ dizisine transfer oldu.

Güzel oyuncu bölüm başına 20 bin TL alacak

Güzel oyuncu Yasemin Allen Çİ dizisine transfer oldu.

28 Kasım 2017 Salı 08:37
Güzel oyuncu bölüm başına 20 bin TL alacak

Güzel oyuncu bölüm başına 20 bin TL alacak

  Güzel oyuncu Yasemin Allen Çİ dizisine transfer oldu. ‘Çi’nin kadrosuna katılan 28 yaşındaki oyuncu Yasemin Allen'ın bölüm başına alacağı ücret belli oldu. Yasemin Allen, haftada 20 bin TL kazanacak. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisinin ikinci yeni sezonu Çi’ye 3. bölümden itibaren Yasemin Allen da dahil oldu.Puhutv'de Yasemin Allen’ın da yer aldığı dizinin ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı.Yasemin Allen, “Bu dizide oynamanın hayalini kuruyordum. Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim” diye konuştu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
YASEMİN ALLEN
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