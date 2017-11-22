Güzel oyuncu Kasım ayında denize girdi

Güzel oyuncu Burcu Kara soğuga aldırmadan Kasım ayında denize girdi.Geride bıraktığımız ayın ilk günlerinde yönetmen Fırat Parlak ile olan evliliğinden bir çocuk dünyaya getiren Burcu Kara soğuktan kaçıp kendisini denizin huzurlu kollarına bıraktı. Küçük bir tatil için soğuktan kaçarak Kaş’a giden Burcu Kara, buranın sıcak olmasından da istifade ederek denize girdi ve adeta İstanbul’da soğuktan donan arkadaşlarına nazire yapmış oldu. Burcu Kara denizin içindeyken görüldüğü fotoğrafını: “25 dereceyi görünce kendini denize atanlar” notuyla paylaştı.

Sözcü