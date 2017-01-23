Güzel oyuncu nişanlandı
Güzel oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı ve meslektaşı İsmail Demirci ile nişanlandı…
İsmail Demirci ailesiyle uzun zamandır birlikte olduğu Hande Soral’i istemeye gitti. Mutlulukları gözlerinden okunan Hande Soral ile İsmail Demirci yüzüklerini takarak sözlendi.
Hande Soral‘ın kardeşi Bensu Soral; mini siyah bir elbise giyerken, ablası beyaz bir elbise tercih etti.
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral’in oyunculuk hayali Komedi Dükkanı ile gerçek oldu. 1987 yılında İnegöl’de doğan Soral’ın Bensu ve Bedirhan isimli ikiz kardeşleri vardır. Kardeşleri de kendisi gibi oyuncudur. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Soral, daha sonra İstanbul’a gelerek Bilgi Üniversite’sinin Psikoloji bölümünde öğrenimini tamamladı. Tolga Çevik ile birlikte Komedi Dükkanı’nda yer alan ve adından çok söz ettiren Soral’ın oyunculuk hayatı ve kariyeri de bu sayede başlamış oldu. Yönetmen Parlak, Soral’ın performansını beğenerek ona oyuncu olmayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral’ın tüm hayatı değişti ve oyunculuk yapmaya başladı. Bir röportajında şu açıklamalarda bulundu: “Bende nasıl bir ışık gördüler bilmiyorum. Sahnenin tekrarını izlediğimde sadece sahneden gülen ve komutlara uyan bir kız görüyorum.”