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Güzel oyuncu otobüste tacize uğramış

Güzel oyuncu Gizem Karaca otobüste tacize uğradığını açıkladı

Güzel oyuncu otobüste tacize uğramış

Güzel oyuncu Gizem Karaca otobüste tacize uğradığını açıkladı

31 Mart 2018 Cumartesi 10:43
Güzel oyuncu otobüste tacize uğramış

Güzel oyuncu otobüste tacize uğramış

   Güzel oyuncu Gizem Karaca otobüste tacize uğradığını açıkladı.Ekranların aranan yüzlerinden Gizem Karaca, verdiği röpotajda, "Gençken otobüste tacize uğradığım, bir kadın olarak kendimi koruyamadığım zamanlar oldu" dedi.Üniversitede hayalindeki bölümü kazanamayınca Miss Turkey'ye katıldı ve ikinci olan Gizem Karaca, hiç aklında yokken oyunculuk yapmaya başladı.

   Yedi yılda 13 projenin başrolünde oynayan güzel oyuncu, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı. Gençken otobüste tacize uğradığını belirten güzel oyuncu, "Bir kadın olarak kendimi koruyamadığım zamanlar oldu" dedi.

    'Game of Thrones' seçmelerine katılacağınızla ilgili haberler çıkmıştı...

   Öyle bir düşüncemiz vardı. En sevdiğim dizi; oynamayı çok isterdim. Seçmeleri kaçırdım.

 Seçilseydiniz dizideki sevişme sahnelerini ne yapacaktınız?

   Oyunculuk... Zor olurdu ama olurdu. Rolün gerektirdiği kadarını aşmadığı ölçüde olabilir.- Aşkın dili, dini, ırkı olur mu? Bence olmaz. Kalbin ve ruhun kimi beğeniyorsa onunla olursun.

 İnsanlığın gerçek hayattaki suçları neler?

   Dizide biri aldatıyor, biri para için kendini değiştiriyor... Hepsi insanlık suçları işliyor. Günümüzde de çok fazla insanlık suçu işleniyor. Taciz, kadına şiddet, hayvana şiddet...

Siz hiç şiddete maruz kaldınız mı?

   Gençken otobüste tacize uğradığım, bir kadın olarak kendimi koruyamadığım zamanlar oldu. Ne kadar yazık! - Bu kadar gençken ve işleriniz yolunda giderken neden aniden evlenmeye karar verdiniz? Ekranda gördüğümüz bütün oyuncular artık evleniyor. Eskiden kimse sevgilisi bilinsin, biriyle yakalansın istemezdi. Şimdi durum farklı. Eşim (Kemal Ekmekçi) benimle oyuncu olduğumu bilerek evlendi. Bu sebeple işlerim de bozulmadan devam ediyor.

 

Eşinizle nasıl tanıştınız?

   'Güzel Köylü' dizisini çekerken Muğla'da boş günlerimizde oyuncu arkadaşlarımızla gidebileceğimiz tek mekân vardı. Oranın da sahibi Kemal'di. Öyle tanıştık. Kite surf yapıyor, akşamları ateş yakıp yıldızlara bakıyorduk. Tam bir yaz aşkıydı. Zamanla kafa yapılarımızın uyuştuğunu anladık. Sonuçta üç senedir birlikteyiz, beş aydır evliyiz. 

Anahtar Kelimeler:
Gizem KaracaTaciz
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