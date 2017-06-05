Güzel oyuncu umreye gidiyor

Güzel oyuncu Vildan Atasever umreye gidiyor.Bir zamanların sıra dışı güzeli, magazin dergilerine verdiği cesur pozlarla tanınan Vildan Atasever, önce dövmelerini sildirdi, ardından internetteki bazı erotik pozlarının kaldırılması için mücadeleye koyuldu. Yaşantısına farklı bir yön veren Atasever şimdi de umreye gidiyor
Vildan Atasever kimdir
26 temmuz 1981 yılında Bursa'da doğan sanatçı 5 çocuklu bir ailenin kızıdır.15 Yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.Tiyatrocu Çetin Etili ile tanışmasıyla tiyatroya adım attı. Kurtlar Vadisi adlı dizisinde Nazlı Bekiroğlu karakteri ile televizyon dünyasından tanındı. Bu dizide Hüsrev Ağa’nın uyuşturucu bağımlısı kızını canlandırdı. Role çalışmak için babasından yardım alan Vildan Atasever, UMATEM‘de bağımlılarla birlikte zaman geçirerek hem onlara destek oluyor hem de rolü için hazırlık çalışması yapıyordu. Büyük çıkış yapması Kadın İsterse adlı dizide Hülya Avşar‘ın kızı “Buket” rolüyle oldu. Ardından Azize, Plajda Kız Tavlama Klavuzu, Kader ve Yaralı Yürek adlı yapımlarda görev aldı.