Güzel oyuncudan 2017’ye seksi veda

Güzel oyuncu Emily Ratajkowki 2017 yılına veda ederken sosyal medyadan paylaşımı ile gümdeme oturdu.Emily Ratajkowski Instagram hesabından hayranlarının yüreğini hoplatmaya devam ediyor. Bikinili ve yer yer de çıplak pozlarıyla oyunculuğunun dışında neredeyse Instagram fenomeni haline gelen Emily Ratajkowski boş durmuyor..Sosyal medya hesabında 16 milyon takipçi bulunan Emily Ratajkowski geçtiğimiz gün yine Instagram sayfasından 2017’ye veda videosu paylaştı.Hesabından paylaştığı çok sayıda fotoğrafta olduğu gibi yine cesur bir paylaşıma imza atan Emily, videosunda takipçilerinin karşısına küvette çıplak poz verdi.Üzerinde sadece bir gözlükle dans eden modelin bu videodan paylaştığı fotoğraf da binlerce beğeni aldı.

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