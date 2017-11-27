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Güzel oyuncuyu kafeden kovdular

   Güzel oyuncu Tuvana Türkay, köpeği Mısır'la gittiği Kadıköy'deki bir kafeden, köpeği taşıma çantasında olmasına rağmen kovuldu.

Güzel oyuncuyu kafeden kovdular

   Güzel oyuncu Tuvana Türkay, köpeği Mısır'la gittiği Kadıköy'deki bir kafeden, köpeği taşıma çantasında olmasına rağmen kovuldu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 08:46
Güzel oyuncuyu kafeden kovdular

Güzel oyuncuyu kafeden kovdular

   Güzel oyuncu Tuvana Türkay, köpeği Mısır'la gittiği Kadıköy'deki bir kafeden, köpeği taşıma çantasında olmasına rağmen kovuldu.Fenerbahçeli Alper Potuk'la yollarını ayırmasıyla gündemde olan Tuvana Türkay, önceki akşam köpeği Mısır'la Kadıköy'deki bir kafeye gitti.Köpeği taşıma çantasında olan oyuncu, mekâna girdikten kısa bir süre sonra, köpeklerin içeri girmesinin yasak olduğu gerekçesiyle görevlilerce dışarı çıkarıldı.HT Magazin'de yer alan habere göre; Köpeğiyle birlikte kovulmasına tepki göstere oyuncu:"Neye uğradığımı şaşırdım. Resmen kovulduk. Hayvanları konuşamadıkları için dışlamamalıyız.Yasalarda hayvanların mal olarak değil, can olarak kabul edilmesi lazım. Hayvan dostu mekânların çoğalması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
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