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Güzel sanatçının annesine hırsız şoku

Ece Seçkin'in annesi hırsız şoku yaşadı. Ece Seçkin olayı “Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş ve annem eve girdiğinde şüpheliler ile karşılaşmış" diyerek duyurdu.

Güzel sanatçının annesine hırsız şoku

Ece Seçkin'in annesi hırsız şoku yaşadı. Ece Seçkin olayı “Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş ve annem eve girdiğinde şüpheliler ile karşılaşmış" diyerek duyurdu.

04 Mart 2018 Pazar 10:44
Güzel sanatçının annesine hırsız şoku

Güzel sanatçının annesine hırsız şoku

   Ece Seçkin'in annesi hırsız şoku yaşadı.Şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı büyük şoku sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Hırsızlarla karşılaşan annesi ölümden dönen Ece Seçkin sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.Ece Seçkin olayı “Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş ve annem eve girdiğinde şüpheliler ile karşılaşmış. Annemin el ve ayaklarını bağlayan ve saçından sürükleyen şüpheliler annemi üst kata çıkararak yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmak suretiyle uyutucu sprey sıkmışlar. Ardından bıçakla öldürme tehdidinde bulundukları annem Lale Seçkin, bayılma numarası yapmış ve hırsızlar evi ön kapısından çaldıkları değerli eşyalarla terk etmişler.

    Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucunda evimizin anahtarının 4 ay önce karşı villamızda çalışan yabancı uyruklu bir kadın tarafından kopyalandığı ve akrabalarını bizim eve yönlendirdiği ortaya çıktı. Gayrettepe Gasp Büro Amirliği evden çalınan tüm değerli eşyaları Bahçeşehir civarında bir konteynerde buldu. Şüpheli şahsın amca oğlu olayı itiraf etti ve diğer 2 şüpheli hala aranıyor” şeklinde anlattı. Darp olayına maruz kalan Lale Seçkin'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Gayrettepe Polis Karakolu sıkı bir çalışma sonucunda tatsız olayı kısa sürede sonuçlandırdı.

Sözcü

Son Güncelleme: 04.03.2018 10:50
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
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