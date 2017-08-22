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Güzel sunucu zehirlendi

 Güzel sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından ufak bir zehirlenme geçirdiğini açıkladı.

Güzel sunucu zehirlendi

 Güzel sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından ufak bir zehirlenme geçirdiğini açıkladı.

22 Ağustos 2017 Salı 10:28
Güzel sunucu zehirlendi

Güzel sunucu zehirlendi

   Güzel sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından ufak bir zehirlenme geçirdiğini açıkladı.Seda Akgül sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güneş tutulması bana çok iyi geldi. Ufak bir zehirlenme geçirip bütün gün uyumuştum. Sonra uyandığımda telefonda 3 güzel haber vardı. Sonra fark ettim ki öfkelendiğim insan ve durumlara artık tepkisizim. Ve fark ettim ki sevdiklerim ve hatta henüz tanımadığım birçok insan da beni seviyor. Hepimiz çok şanslıyız. Sadece var olmak bile buna neden.. Günaydın" yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Seda Akgül
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