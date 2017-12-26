Fox Tv ekranlarının güzel sunucusu Merve Yıldırım verdiği frikikle gündeme oturdu.
Güzel sunucudan yürek hoplatan frikik
Fox Tv ekranlarının güzel sunucusu Merve Yıldırım verdiği frikikle gündeme oturdu.
26 Aralık 2017 Salı 16:04
Güzel sunucudan yürek hoplatan frikik
Fox Tv ekranlarının güzel sunucusu Merve Yıldırım verdiği frikikle gündeme oturdu.FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Benden Söylemesi' programında güzel sunucu Merve Yıldırım verdiği frikikle gündem oldu. Bacak bacak üstüne atarken elbisesinin azizliğine uğrayan güzel sunucunun frikiği sosyal paylaşım sitesi Youtube'de kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.
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