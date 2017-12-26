Güzel sunucudan yürek hoplatan frikik

Fox Tv ekranlarının güzel sunucusu Merve Yıldırım verdiği frikikle gündeme oturdu.FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Benden Söylemesi' programında güzel sunucu Merve Yıldırım verdiği frikikle gündem oldu. Bacak bacak üstüne atarken elbisesinin azizliğine uğrayan güzel sunucunun frikiği sosyal paylaşım sitesi Youtube'de kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

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