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Güzel tenisciden flaş itiraf

Tenis dünyasının güzel yıldızı Eugenie Bouchard'dan flaş açıklama geldi

Güzel tenisciden flaş itiraf

Tenis dünyasının güzel yıldızı Eugenie Bouchard'dan flaş açıklama geldi

29 Mart 2018 Perşembe 09:49
Güzel tenisciden flaş itiraf

Güzel tenisciden flaş itiraf

   Tenis dünyasının güzel yıldızı Eugenie Bouchard'dan flaş açıklama geldi.2014 yılında oynadığı Wimbledon finalinin ardından sıralamada 114'üncü sıraya kadar düşen Eugenie Bouchard'dan flaş bir itiraf geldi. Aynı yıl dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükselen ancak daha sonrasında deyim yerindeyse tepetaklak olan seksi tenisçi, tenisi bıraktıktan sonra model olmak istediğini söyledi. Bouchard, “Şu an için tenis benim en büyük önceliğim.” ifadelerini kullanırken gelecek planlarına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu anda odaklandığı tek şeyin dünya sıralamasında yeniden üst basamaklara tırmanmak olduğunu söyleyen seksi raket, “Ancak tenisi bıraktığımda modellik bir seçenek olabilir.” ifadelerini kullandı.Sözcü'nün haberine göre son dönemlerde kortlardaki başarılarından çok verdiği pozlarla gündeme gelen Bouchard, bu yıl Sports Illustrated’ın bikini sayısına soyunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Eugenie Bouchard
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