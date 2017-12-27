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Güzel ve seksi model yanından ip eksik etmiyor

 Güzel manken Izabel Goulart nereye giderse gitsin yanında mutlaka ip taşıyor.

Güzel ve seksi model yanından ip eksik etmiyor

 Güzel manken Izabel Goulart nereye giderse gitsin yanında mutlaka ip taşıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:56
Güzel ve seksi model yanından ip eksik etmiyor

Güzel ve seksi model yanından ip eksik etmiyor

   Güzel manken Izabel Goulart nereye giderse gitsin yanında mutlaka ip taşıyor. Eski Victoria's Secret meleği Izabel Goulart orman temalı çekimlerde verdiği pozlarla olay oldu. Seksi model kaslı vücuduyla adeta şov yaptıSevgilisi Kevin Trapp ile Brezilya'da Noel tatilinde olan Izabel Goulart, bir ara tatile ara verip çekimler için soluğu mağarada aldı.Mağarada yeşil bikinisiyle ve kaslı vücuduyla adeta şov yapan seksi model, düzenli olarak yaptığı egzersizlerin hakkını vermiş!Güzel model bu hale gelmek için çok sıkı spor yapıyor elbette. Izabel her fırsatta "“Dünyanın neresinde olursam olayım, her gün spor için bir saatimi ayırıyorum” açıklamasını yaptı. Uluslararası seyahatlerin rutin bir egzersiz programı için fırsat tanımadığını söyleyen model, kendi kendine yüksek etkili spor yapmayı öğrendiğini sözlerine ekliyor.Ünlü model, kalçalarının sıkılığını korumak için squat ve lunges hareketlerini mutlaka yaptığını her fırsatta dile getiriyor. 33 yaşındaki Izabel şöyle anlattı: "Bazen otel odamda kendi vücut ağırlığımla yapabileceğim egzersizler yapıyorum. Bacaklarımı, kalçalarımı, kollarımı ve karın kaslarımı çalıştırıyorum. Ayrıca bavulumda mutlaka ip taşırım ve nereye gidersem gideyim ip atlarım."

Posta;

Son Güncelleme: 27.12.2017 15:04
Anahtar Kelimeler:
Izabel GoulartIp
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