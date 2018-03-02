Güzel voleybolcudan cesur pozlar

Rus voleybolcu Alisa Manyonok dünyanın en seksi voleybolcusu olarak anılmaya başladı.Rusya’nın en ümit vaat eden sporcularından biri olarak görülen Rus voleybolcu Alisa Manyonok, dünyanın en seksi voleybolcusu olarak anılmaya başladı.

Rusya'nın Vladivostok kentinde 5 Nisan 1995'te doğan Alisa Manyonok, spor kariyerine yerel bir takımda voleybolcu olarak adım attı.

Manyonok, 2013 yılında Primorye Güzeli seçildikten sonra, modelliğe daha fazla vakit ayırmaya başladı.

Güzelliği ile dikkat çeken Manyonok, birçok güzellik yarışmasını birinci olarak bitirdi.

Manyonok, daha sonra aralarında Rusya Güzeli 2016, 2016 Dünya Süpermodel Yarışması'nın da aralarında olduğu güzellik yarışmalarından birinci olarak ayrıldı.Manyonok'a ayrıca ‘Fotojenik' unvanı verildi.

Ünlü oyuncak bebek Barbie'ye benzetilen Manyonok'un oyuncağı da yapıldı.

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