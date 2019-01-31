‘Hadi oyun oynayalım’

Eda Taşpınar son paylaşımı ile yine şaşirttı.Yaz aylarında verdiği şezlong pozlarıyla özellikle magazin dünyasının önemli figürlerinden biri olan Eda Taşpınar zaman zaman yaptığı paylaşımlarla fiziğine ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.Vücudunun bronzluğunu yıl boyunca muhafaza eden ve sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarıyla öne çıkan Eda Taşpınar, yaptığı son paylaşımla yine kendisinden söz ettirdi.

Siyah çorapları ve üzerindeki siyah bir bodyle sandalyede otururken görülen Taşpınar, bu kareyi ‘Hadi oyun oynayalım’ notuyla paylaştıngilizce paylaşımlar yapmaktan hoşlanan Eda Taşpınar’ın verdiği mesajın kime gittiği belli olmasa da fiziğine yapılan yorumlar ve beğeniler son derece fazla oldu.

(Sözcü)