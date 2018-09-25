Hadise beyaz kıyafeti ile büyüledi

Şarkıcı Hadise son konserinde giydiği beyaz kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Kıbrıs konserinde giydiği dekolteli beyaz elbiseyle takipçilerinden tam not aldı.

Stilist kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte çalışmayı bırakan ünlü şarkıcı Hadise, Kıbrıs konseri sırasında giydiği dekolteli beyaz elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.Geçtiğimiz günlerde aile içerisinde yaşanan sıkıntılar yüzünden modacı kardeşi Derya Açıkgöz ile iş ilişkilerine son veren ünlü şarkıcı Hadise, konser giydiği beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. İntihar teşebbüs sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu ifade edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurmuştu.

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